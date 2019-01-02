احدى “النوائب” العراقية تطالب حكومة بلادها بمعاقبة الاردنيين جراء احيائهم لذكرى استشهاد صدام حسين

طالبت النائبة عالية نصيف، اليوم الاربعاء، الاردن باحترام ارادة العراقيين وعدم إقامة تجمعات “تمجد” بالنظام السابق واحتضان مؤتمرات معادية للعراق، داعية الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالضغط على الأردن بهذا الخصوص”.

وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان “الأردن تربطه ب‍العراق علاقات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية تعود بالمنفعة على الاقتصاد الأردني بالدرجة الأساس، وبالتالي فإن لدى العراق أكثر من ورقة ضغط لإلزام الأردن باحترام مشاعر العراقيين”، مطالبة الاردن بـ”احترام إرادة الشعب العراقي وعدم استفزازه بإقامة تجمعات واحتفالات تمجد بالنظام السابق او صدام حسين او احتضان مؤتمرات معادية للعراق”.

وتابعت “اذا كانت الحكومة الأردنية تبرر هذه السلوكيات بأنها تصرفات فردية فهذا المبرر ليس مقبولا، فبإمكان الأمن الأردني منع مثل هكذا تجمعات مسيئة للشعب العراقي ومحاسبة من يشترك فيها”، مشددة على “ضرورة قيام الحكومة العراقية ووزارة الخارجية بالضغط على الأردن بهذا الخصوص”.

يذكر ان الاردن تشهد بين فترة واخرى اقامة مجالس عزاء وتجمعات عن رئيس النظام السابق صدام حسين، اضافة الى انها احتضنت في اكثر من مرة مؤتمرات حول الوضع العراقي والتي شارك فيها مطلوبون للقضاء بالعراق.