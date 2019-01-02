إسرائيل تنعم على الكاتبة الكويتية فجر السعيد “بوسام العار”

أشادت صفحة “إسرائيل بالعربية” على “تويتر”، بالكاتبة الكويتية فجر السعيد، بعد إعلان تأييدها للتطبيع مع إسرائيل والانفتاح الاقتصادي عليها.

ووصفت “إسرائيل بالعربية”، الكاتبة الكوتية بـ”الشجاعة”، معتبرة رؤيتها “منطقية وواقعية، وإيمان بالصواب”.

وعلق الحساب التابع للخارجية الإسرائيلية، قائلا: “نرحب بدعوتك فجر الشجاعة @AlsaeedFajer التي تنطلق عن ايمان بالصواب ورؤية منطقية وواقعية في مشهد متغير”.

وأضاف: “وأهلا بالتوجهات السلمية من كل شعوب المنطقة، فبالتعاون المشترك مع اسرائيل ستجني الشعوب العربية الخير والبركة. مع أطيب التمنيات”.

وكانت السعيد، كتبت على “تويتر”، قائلة: “أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019، سنة خير وأمن وأمان، وبهذه المناسبة السعيدة أحب أقولكم بأني أؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسرائيل والانفتاح التجاري عليها وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة وبالذات السياحة الدينية الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة”.

وتخالف تصريحات السعيد، الموقف الرسمي الكويتي الرافض للتطبيع مع الاحتلال.

والعام قبل الماضي، دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، أعضاء البرلمانات العربية إلى التفكير جديا، وبشكل عملي، في إنجاح تحرك عربي لطرد إسرائيل من عضوية الاتحاد البرلماني الدولي.