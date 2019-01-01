باعذب الاماني واطيب التبريكات وانبل التطلعات نستقبل العام الجديد.. فكل عام وامتنا العربية بالف خير
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جرينتش+2 03:25
يكذب كما يتنفس.. “واشنطن بوست” تؤكد ان ترامب يطلق 15 تصريحاً كاذباً يومياً على مدى عام 2018

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