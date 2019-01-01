على متن طائرتها الخاصة وبملابس باريسية متحررة وصلت احلام الى السعودية/ فيديو

وصلت الفنانة الإماراتية أحلام إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة وبملابس مثيرة للجدل وسط ضجة وحملة لمقاطعة حفلها المقرر في السعودية بسبب موقفها الرافض لقيادة المرأة للسيارة.
ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “سناب شات” من داخل طائرتها الفخمة، ويظهر من خلاله لحظة وصولها إلى مطار جدة، حيث تم استقبالها بطريقة مميزة، وتناولت التمر والقهوة، و لقائها الفنان السعودي محمد عبده.
وقد أثارت أحلام جدلاً واسعاً وعاصفة تعليقات ساخرة وساخطة بسبب ملابسها “الكاجوال” التي نزلت بها وهي عبارة عن بنطلون بيج واسع مع جاكيت صوفي باللون الازرق، وحملت في يدها حقيبة صفراء كبيرة الحجم مع حذاء رياضي، دون ان ترتدي العباءة السوداء والحجاب، كما جرت العادة بعد الوصول إلى السعودية.
View this post on Instagram
الحمد لله كثير تعبانة من السفر الله يكون بعونها🌹💕 . . . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi @mubarakalhajri_q . . @ahlamalshamsi4 @ahlamalshamsi4 #حلومي_فلسطين_الاول #احلام_الملكة #احلام #احلام_الشامسي #احلام #فنان #فنانه#فنانة#فنانة_الخليج_الاولى #فنانة_العرب #ملكة #قيثارة_العرب #نانسي_عجرم #نجوى_كرم #نوال_الكويتيه #وائل_كفوري #ميريام_فارس #نهى_نبيل #اليسا#شيرين#ام_كلثوم #اصاله #ساره_الودعاني #حليمه_بولند #سعد_المجرد #محمد_حماقي #هيفاء_وهبي # #تامر_حسني #عمرو_دياب #محمد_عبده #محمد_عساف