على متن طائرتها الخاصة وبملابس باريسية متحررة وصلت احلام الى السعودية/ فيديو

وصلت الفنانة الإماراتية أحلام إلى السعودية على متن طائرتها الخاصة وبملابس مثيرة للجدل وسط ضجة وحملة لمقاطعة حفلها المقرر في السعودية بسبب موقفها الرافض لقيادة المرأة للسيارة.

ونشرت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “سناب شات” من داخل طائرتها الفخمة، ويظهر من خلاله لحظة وصولها إلى مطار جدة، حيث تم استقبالها بطريقة مميزة، وتناولت التمر والقهوة، و لقائها الفنان السعودي محمد عبده.

وقد أثارت أحلام جدلاً واسعاً وعاصفة تعليقات ساخرة وساخطة بسبب ملابسها “الكاجوال” التي نزلت بها وهي عبارة عن بنطلون بيج واسع مع جاكيت صوفي باللون الازرق، وحملت في يدها حقيبة صفراء كبيرة الحجم مع حذاء رياضي، دون ان ترتدي العباءة السوداء والحجاب، كما جرت العادة بعد الوصول إلى السعودية.