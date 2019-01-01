سر تبادل القبلات في آخر 10 ثوانٍ من كل عام

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية سر تبادل القبلات في آخر 10 ثواني من عام 2018، في تقرير لها نشرته امس.

وقالت الصحيفة إن الأمريكيين يحتفلون باستقبال العام الجديد بطريقتهم الخاصة، مشيرة إلى أن الكثير منهم ينظمون أنفسهم ليبدأوا العد التنازلي لبدء العام الجديد قبل 10 ثوانٍ فقط من منتصف ليل اليوم الأول من العام المقبل، ويقومون بتقبيل الأحباء أو الأصدقاء أو حتى الأشخاص الغريبين الذين تعرفوا عليهم للتو في تلك الثواني.

وقد تتحول تلك القبلات إلى قبلات عاطفية، على غرار أفلام هوليوود، بينما تقول الصحيفة إن بعض المؤرخين يرجعون هذا التقليد إلى عصر الرومان القدماء، الذين كانوا يحتفلون بنهاية موسم الزراعة بأشياء مشابهة، مشيرة إلى ما كتبه الفيلسوف الروماني سينيكا الأصغر عن “مهرجان زحل”، الذي كان يتم فيه السماح بأنشطة مختلفة وفضفاضة، وكانت تمثل رخصة لتعطيل القواعد الاجتماعية والتسلسل الهرمي، وكان يسمح للعبيد الاحتفال مع أسيادهم.

وقالت الصحيفة: “الهدف من فكرة تقبيل الأحباب هو جلب حسن الحظ، ولها العديد من الأصول، أولها الحفلات التنكرية في عصر النهضة الأوروبية، التي تتجاهل جنس وطبقة الشخص”.