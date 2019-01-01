خالد طوقان يتهم إسرائيل بالسعي والتحريض لإفشال المشروع النووي الأردني

وجه رئيس هيئة الطاقة النووية خالد طوقان، اتهامًا مباشرًا لإسرائيل، بأنها تسعى لإفشال المشروع النووي الأردني.

وقال طوقان في لقاء تلفزيوني على قناة a1 tv الخاصة، مساء امس الاثنين، إن إسرائيل ضغطت على كل من كوريا الجنوبية وعلى فرنسا، لعدم التعاون مع الأردن بخصوص المشروع النووي بهدف إفشاله.

وأضاف طوقان، أن السفير الإسرائيلي في عمان طلب من نظيره الفرنسي عدم التعاون مع الأردن نوويًا.

وهذه هي المرة الأولى التي يلقي فيها طوقان اللوم على إسرائيل في العراقيل التي تقف في وجه تنفيذ المشروع النووي الأردني للغايات السلمية، بعد موجة من الشكوك المثارة حول نجاعة المشروع وإمكانية إنجازه رغم ما تم تخصيصه من أموال طائلة لإتمامه.

هذا ولم يصدر عن الجانب الاسرائيلي اي تعقيب او رد رسمي على هذه الاتهامات حتى الآن.

ويأتي اتهام طوقان لإسرائيل، بالتزامن مع أزمة دبلوماسية بين البلدين، على خلفية دوس وزيرة الإعلام جمانة غنيمات على العلم الإسرائيلي، ما أثار حفيظة الجانب الإسرائيلي الذي استدعى السفير الأردني وطالبه بالتوضيح والاعتذار.