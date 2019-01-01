بعد تدني ادائهما.. تعيين نبيل الخطيب مديراً عاماً لقناتي العربية والحدث السعوديتين خلفاً لتركي الدخيل

أعلن مالك مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية ،ولید البراھیم، اليوم الثلاثاء، تعیین نبيل الخطيب مديرا عاما لقناتي “العربیة” َ و”الحدث” خلَفاً لـتركي الدخیل الذي شغل ھذا المنصب لمدة 3 سنوات.

كما أعلن البراھیم تأسیس مجلس تحرير للقناتین برئاسة عبدالرحمن الراشد، وعضوية مازن تركي السديري، وعلي الحديثي، وسلمان الدوسري، وفیصل عباس.

وقال البراھیم إن “الھدف من تأسیس مجلس التحرير ھو دعم ومؤازرة قناتي العربیة والحدث ومنصاتھما المتعددة إلى جانب تطوير القدرات التحريرية والفنیة فیھما، وتزويدھما بأفضل الخبرات”.

وأضاف أن “تعیین نبیل الخطیب مدير عام للقناتین جاء لتعزيز أدائھما، ولا سیما أنه كان أحد أبرز أركان قناة العربیة على مدى 13 عاما”، مشيرا إلى أنه “يثق بقدرات الخطیب الأكاديمیة والمھنیة لإدارة ھذا الصرح الإخباري الكبیر”.

وختم البراهيم بتقديم الشكر لـ”تركي الدخيل” على إدارته لقناتي “العربية” و”الحدث” خلال السنوات الماضية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن السعودية رشحت “الدخيل” لمنصب سفير الرياض في الإمارات.

وكان “الدخيل”، قد أثار جدلا واسعا على عدة مستويات عندما نشر مقالا على موقع قناة “العربية”، هدد فيه الولايات المتحدة بعدة إجراءات حال فرضها عقوبات على المملكة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

واضطرت السفارة السعودية بواشنطن إلى نفي تبني المملكة للتهديدات الواردة في مقال “الدخيل”، وذكرت أن ما قاله الإعلامي السعودي يعبر عن “تقدير ورؤية شخصية”.