الرئيس البشير ينوه بجهود السودان لاعادة سوريا إلى “الحضن العربي”

كشف الرئيس السوداني، عمر البشير، أن هناك دورا لعبته بلاده في بدء إعادة العلاقات بين الدول العربية وسوريا.

أكد الرئيس السوداني عمر البشير، في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 63 لاستقلال السودان أنه يفتخر بانتمائه للقارة السمراء أفريقيا.

وأشار الرئيس السوداني في خطابه بهذه المناسبة إلى أن مساهمات السودان في تحقيق السلام في قارته وجواره ومنطقة القرن الأفريقي تدل على التزامه الأخلاقي، ومكانته المميزة في القارة، حيث كان للسودان الدور الأبرز في تحقيق السلام في جمهورية جنوب السودان.

ولفت البشير إلى أن جهود السودان تتواصل لإحلال السلام في الجارة أفريقيا الوسطى، بالتعاون مع آليات الاتحاد الأفريقي، فضلا عن إسهامه في تحقيق السلام في الشقيقة ليبيا، من خلال دوره الفاعل في منظومة دول جوار ليببيا. بحسب ما ذكرته وكالة أنباء السودان “سونا”.

وأضاف: كما ظل السودان يسهم بجهود مخلصة في تعزيز العمل العربي المشترك، وآليات التضامن العربي والإسلامي، حيث شكل حضورا فاعلاً في تحقيق الاستقرار ودعم الشرعية في اليمن الشقيق، ويبذل جهدا كبيرا في رأب صدع الصف العربي، بعودة سوريا الشقيقة الى الحضن العربي بإذن الله.

وختم في هذا السياق قائلا: كما ساهمت بلادنا بجهد كبير ومميز في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والمخدرات وفي إحلال السلام وتحقيق الاستقرار، لكل ذلك أصبح السودان يشار إليه كرمز لصناعة السلام وعنصر استقرار بالمنطقة.