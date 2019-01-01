اسرائيل تطارد إسم فلسطين حتى ولو على ميدان فى البيرو

ذكرت صحيفة “يديعوت احرونوت” العبرية، اليوم الثلاثاء أن السفارة الإسرائيلية في بيرو احتجت على إقامة تقاطع طرق سمي بـ “ميدان فلسطين” في إحدى المدن هناك.

وقالت الصحيفة العبرية أن السفارة الإسرائيلية في بيرو أرسلت رسالة احتجاج إلى بلدية سان بورخا على تنصيب مفترق سمي بـ “ميدان فلسطين” في المدينة.

ومن جهة أخرى، قال التلفزيون الإسرائيلي في تقرير له إن السفارة الإسرائيلية في البيرو بعثت رسالة احتجاج إلى بلدية سان بورخا.

وأشار التلفزيون إلى غضب الخارجية الإسرائيية والسفارة من حكومة البيرو وبلدية سان بورخا بسبب قيامها بإطلاق اسم “ميدان فلسطين” على واحد من الميادين الرئيسية في البلدة.

وأوضح التقرير أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق أسماء فلسطينية على المواقع الهامة في البيرو، وهو ما يمثل استفزازاً لإسرائيل، بحسب ما أورده التقرير.