آخر سفير بريطاني بسوريا يدعو المجتمع الدولي لإعادة العلاقات الطبيعية معها

أكد السفير البريطاني السابق في ​البحرين​ و​سوريا​ “​بيتر فورد”​ أنّ الوقت قد حان لإعادة العلاقات الطبيعية مع سوريا وعودة سوريا إلى ​جامعة الدول العربية​”، مشيراً إلى أنه “لا فائدة من الاستمرار في العداء العربي تجاه سوريا والدول العربية تدرك هذه القناعة”.

وخلال حديث تلفزيوني، رأى فورد أنّ “قطر قد تغيّر موقفها من سوريا أيضاً في المستقبل القريب”، في حين أن “​السعودية​ قد اتخذت منذ فترة قرار تطبيع العلاقات مع سوريا تدريجيا”، مشيراً إلى أن “​أمريكا لا تملك القوة الكافية لمنع عودة العلاقات العربية مع دمشق”.

ولفت فورد إلى أنّ “عودة العلاقات الأوروبية مع سوريا هي مسألة وقت، مؤكداً “أننا سنشهد عودة السفيرين البريطاني والفرنسي إلى دمشق ربما العام المقبل”مشدداً على أن “العودة الأوروبية إلى سوريا ستتم من دون شروط فوضعها لا يمكّنها من فرض اي شروط”.