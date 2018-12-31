عدد جديد من مجلة طلقة تنوير

صدر عدد كانون الثاني من مجلة طلقة تنوير، المجلة الثقافية للائحة القومي العربي…
وفيما ابرز ما جاء في العدد..
– فضيحة “دير شبيجل”: هل ينتهي التسليم بمصداقية الإعلام الغربي؟/ كريمة الروبي
– ماذا يخبئ الطالع لأمة العرب في عام 2019؟/ عبدالناصر بدروشي
– مسألة الهوية الوطنية، أقطار بلاد الشام نموذجاً/ إبراهيم علوش
– ملاحظات على هامش التاريخ الحديث/ فارس سعادة
– أبو الأعلى المودودي: من المخابرات البريطانية إلى التآمر على “ذو الفقار بوتو”/ السيد شبل
– صهاينة في أنقرة.. “حماة” الإسلام والمسلمين/ صالح بدروشي
– في ذكرى شهيد العروبة (صدام حسين)/ طالب جميل
– الصفحة الثقافية – قصة قصيرة: مكرٌ سيء/ إبراهيم يونس البطوش
– قصيدة العدد: تَنَبَّهُـوا وَاسْتَفِيقُـوا أيُّهَا العَـرَبُ / إبراهيم اليازجي
– كاريكاتور العدد: المنشار.. اليمن
لقراءة العدد كملف PDF وتكبير الحرف كما تريد:
http://www.freearabvoice.org/wp-content/uploads/2018/12/TT56.pdf