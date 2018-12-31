جراء تخبيصات ابن سلمان.. أثرياء السعودية يهرعون لشراء الجنسية المالطية

كشفت صحيفة مالطية عن حصول 62 مواطنا سعوديا من عائلات ثرية على جواز السفر المالطي، وبذلك أصبحوا أوروبيين رسميا بعد صدور القرار في الجريدة الرسمية قبل أيام.

وقالت صحيفة “تايمز أوف مالطا” إنه وفقا للقائمة المنشورة عن المواطنين المالطيين الجدد، فإن 62 سعوديا من عائلتي “المهيديب” و”العقيل” أصبحوا مالطيين بالكامل، رغم أن بعضهم قاصرون ولم يطأوا الأراضي المالطية في يوم.

ولفتت الصحيفة إلى أن العائلتين من أكثر عشر عائلات ثراء في المملكة العربية السعودية، كما أنهما من بين أغنى العائلات في العالم، بحسب تصنيف “فوربس”.

ويثير قانون المال مقابل الجنسية في مالطا الجدل، منذ أن أطلق في العام 2014، ويمنح الجنسية المالطية لمن يدفع مبالغ كبيرة من المال، أو يستأجر ممتلكات على الجزيرة، ويحق له بذلك الحصول على جواز السفر المالطي، ويمنح حق التصويت والجنسية.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي لا ينظر بعين الرضا إلى هذه الإجراءات، إلا أن صلاحياته محدودة في هذا المجال، لأن حقوق المواطنة تندرج تحت الولاية القضائية المباشرة للدول الأعضاء.