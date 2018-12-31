ترفيعات بالجملة تشمل 19310 معلمين/ معلمات لمختلف الدرجات.. الاسماء على موقع وزارة التربية

قرر وزير التربية والتعليم المكلف الدكتور بسام التلهوني ترفيع 19310 معلمين/ معلمات من الفئتين الأولى والثانية ولجميع الدرجات، منهم 13520 ترفيعا وجوبياً و 5790 ترفيعاً جوازياً وفق أسس الترفيعات المعتمدة لهذا العام اعتبارا من 31 كانون الأول الحالي.

وقال أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة إنه تم ترفيع 391 معلما ومعلمة للدرجة الخاصة جوازيا، وترفيع 24 معلما ومعلمة وجوبيا، موضحا أن أسماء المعلمين والمعلمات والموظفين والموظفات الذين شملتهم الترفيعات ستنشر مساء اليوم على موقع الوزارة الإلكتروني، إضافة إلى تعميمها على مديريات التربية والتعليم في جميع مناطق المملكة.

وأشار السلايطة إلى أن الأسس المعتمدة للترفيعات الوجوبية والجوازية لوزارة التربية والتعليم للفئتين الأولى والثانية منشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.