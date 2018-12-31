الطراونة يتوقع التصويت على مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الاسبوع

توقع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان يصوت النواب على مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية لسنة 2019 قبل نهاية الاسبوع الجاري.

وقال في تصريح لوكالة الانباء الاردنية “بترا”: إن المجلس يتعامل مع مشروعي القانونين وفق الآلية التي حددها الدستور، وعند الانتهاء من حديث آخر طالب للكلام سيشرع المجلس بالتصويت على المشروعين سندا لاحكام الدستور والنظام الداخلي.

واشار الى ان اللجنة المالية النيابية المختصة ناقشت “الموازنة” منذ بداية الشهر الجاري من خلال 55 اجتماعا متواصلا مع الوزراء المعنيين والمدراء العامين، ثم عرضت تقريرها حول القانونين وتوصياتها امام المجلس تمهيدا لبدء المناقشة التي ستستمر لحين انتهاء كلمات جميع النواب طالبي الحديث.

وكان الطروانة جدد خلال ثاني جلسات مناقشة “الموازنة” صباح اليوم الاثنين، دعوة النواب الراغبين بالحديث الى تسجيل اسمائهم لدى الامانة العامة للمجلس