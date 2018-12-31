الاحتلال يعتقل شيماء الريماوي زوجة الشهيد صالح البرغوثي من منزل والدها

أخضعت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، زوجة الشهيد صالح البرغوثي، شيماء الريماوي، للتحقيق بعد اقتحام منزل أهلها في بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وقالت مصادر صحافيّة إن قوات الاحتلال، بتعزيزات عسكرية داهمت منزل الريماوي وأخضعتها للتحقيق، بعد عزلها في غرفة لوحدها فجر اليوم.

وأضافت المصادر أن تلك القوات فتشت المنزل بشكل استفزازي، قبل انسحابها، مشيرةً إلى أن مواجهات اندلعت في البلدة، تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

كما دهمت قوات الاحتلال، منزل شقيقها الصحفي علاء الريماوي، وهو أسير محرر أيضًا، في منطقة الإرسال بمدينة رام الله، وصادرت أجهزة الاتصال والحواسيب، بالإضافة لسرقة 7 آلاف شيقل (1865 دولارًا أمريكيًا).

واستشهد صالح البرغوثي في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر الماضي، حينما استهدفته قوات الاحتلال بإطلاق النار عليه عندما كان عائدًا لمنزله بشبهة المشاركة بعملية إطلاق النار التي وقعت عند مستوطنة “عوفرا”، مطلع الشهر الجاري، وأصيب فيها 7 مستوطنين.