اكثر من نصفهم خارج الوطن.. عدد الفلسطينيين يبلغ 13 مليون نسمة

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ، بأن عدد الفلسطينيين في العالم مع نهاية العام 2018 قد بلغ حوالي 13.05 مليون فلسطيني.

وقال المركزي للإحصاء الفلسطيني في بيان له اليوم الإثنين، إن 4.91 مليون فلسطيني يقيمون في الأراضي الفلسطينية وحوالي 1.57 مليون داخل الكيان الاسرائيلي، وما يقارب 5.85 مليون في الدول العربية، ونحو 717 ألف في الدول الأجنبية.

وبيّن التقرير الرسمي، بأن الفلسطينيين يتوزعون في الأراضي المحتلة بين حوالي 2.954 مليون في الضفة الغربية و1.961 مليون في قطاع غزة.

وبلغت نسبة السكان اللاجئين نحو 42 في المائة من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية؛ 26 في المائة في الضفة الغربية و66 في المائة في قطاع غزة.

وقد بلغ معدل النمو السكاني في فلسطين نحو 2.5 في المائة للعام 2018، وفي ألكيان الاسرائيلي نحو 2.3 في المائة للعام 2017، في حين بلغ هذا المعدل لليهود نحو 1.7 في المائة في فلسطين التاريخية للعام 2017