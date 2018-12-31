احصائية نضالية.. 343 شهيداً و5 آلاف أسير دفعوا ثمن انتمائهم لفلسطين

أصدر مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني إحصائيته السنوية الشاملة لعام 2018، وفق ما رصدته وحدة الرصد الميداني بشكل يومي.

وأشار فريق عمل المركز، إلى أنّ العام 2018 شهد ارتفاعاً كبيراً في عدد الشهداء والانتهاكات الأخرى بالمقارنة مع العامين السابقين، ونوّه إلى أنّ ردود الفعل على هذه الانتهاكات رغم تضخمها قد شهد تراجعاً، سواء على المستوى المحلي، والإقليمي وكذلك الدولي.

وأشار مدير المركز، عماد أبو عوّاد إلى أنّ عدد الشهداء الكبير، وتحديداً خلال مسيرات العودة، يوضح أنّ الاحتلال يريد قمع أي حالة حراك ووأدها قبل نضوجها، في ظل تخوفاته الحقيقية من اندلاع انتفاضة فلسطينية شاملة.

وأضاف أنّ تركيبة الحكومة اليمينية التي حكمت خلال السنوات الماضية، ساهمت برفع نسب التطرف لدى الجمهور ومؤسسات الدولة، حيث شهد الاستيطان بفعل ضغط البيت اليهودي، واقتحامات الأقصى بفعل ضغط الصهيونية الدينية، إلى قفزات كبيرة في حجم الاعتداءات، حيث كان إرضاء الأطراف الحكومية، يتم من خلال فرض مزيد من البؤر الاستيطانية، والمزيد من المصادرات، والاقتحامات للمسجد الأقصى.

ونوّه أبو عوّاد أنّ استمرار هذه الحالة، قد يعني المزيد من الانتهاكات في العام 2019، تحديداً في ملفي الاستيطان واقتحامات المسجد الأقصى، لا سيما في ظل اقتراب الانتخابات الإسرائيلية، وارتفاع حظوظ اليمين بالفوز بولاية أخرى، قائمة على برنامج الاستيطان وضم الضفة الغربية.

الشهداء

ووفقاً لرصد المركز لملف الشهداء، فقد أوضح أن عدد الشهداء الذين ارتقوا عام 2018 بلغ 343 شهيداً في فلسطين المحتلة.

ووفقاً للفئة العمرية فإن عدد الأطفال الذين استشهدوا خلال العام بلغ 72 شهيداً، بينما ارتقت 7 سيدات خلال العام.

وأشار المركز في جانب احتجاز الاحتلال لجثامين بعض الشهداء، فقد أوضح أن 25 شهيداً ممن ارتقوا خلال عام 2018، يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم ويرفض تسليمها.

ولم يسلم ذوي الاحتياجات الخاصة من استهداف الاحتلال، فقد ارتقى 7 شهداء منهم برصاص الاحتلال خلال عام 2018، وكذلك ارتقى 7 أسرى –خلال تواجدهم في الأسر أو خلال عمليات اعتقالهم-، فيما أوضحت الدراسة الشاملة لمركز القدس أن 18 شهيداً ارتقوا خلال الإعداد والتجهيز لفصائل المقاومة في قطاع غزة، و41 شهيداً ارتقوا خلال قصف الاحتلال لعدة مواقع في القطاع.

وكذلك قتل الاحتلال صياديْن برصاصه خلال عام 2018، فيما ارتقى 6 شهداء متأثرين بإصاباتهم خلال السنوات السابقة.

وشهد عام 2018 انطلاق مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، حيث ارتقى فيها 218 شهيداً برصاص الاحتلال، بينهم صحفييْن وثلاثة من الطواقم الطبية.

ووفقاً لقائمة الشهداء التي أعدها مركز القدس –مرفقة في نهاية الدراسة-، فقد اغتال الموساد الإسرائيلي العالم الفلسطيني فادي البطش خلال تواجده في ماليزيا.

الأسرى

وفي جانب ملف الأسرى، فقد أوضح مركز القدس في دراسته الشاملة أن عدد حالات الاعتقال التي سجلها الاحتلال خلال عام 2018، فقد وصلت 5011، بينهم 358 طفلاً، و128 سيدة فلسطينية، و7 نواب.

وشهدت محافظة القدس أعلى نسبة اعتقال خلال عام 2018، وفق ما رصدته وحدة الرصد الميداني في المركز.

ارتقى خلال عام 2018، 7 من الأسرى –مدرجة أسماؤهم في قائمة الشهداء نهاية الدراسة-، وبذلك يرتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة الى 218.

اقتحامات الأقصى

وشهد عام 2018، اقتحامات واسعة نفذها المستوطنون لباحات المسجد الأقصى المبارك رافقهم في ذلك ضباط وعساكر من جيش الاحتلال بلباسهم المدني منتهكين بذلك حرمة باحات الأقصى، ووفقاً لرصد المركز، فقد وصل عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال العام 33069 بينهم طلاب “الهيكل المزعوم” وضباط في جيش الاحتلال وأعضاء كنيست.

وكان شهر أيلول من بين الأشهر التي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في اقتحام المستوطنين للأقصى، وفق رصد مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، وذلك بسبب دعوات جماعات “الهيكل المزعزم” لاقتحامات الاقصى خاصة في فترة الأعياد اليهودية، وكذلك قرارات “الكنيست” بالسماح للمستوطنين بذلك.

وتنوه وحدة الرصد في المركز الى أن الاف السياح دخلوا الأقصى خلال العام، ما يرفع العدد الى نحو 50 ألف.

انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه

أما في جانب انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه اليومية، فقد شهد عام 2018 ارتفاع غير منقطع النظير في الانتهاكات التي نفذها جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث بلغ عددها وفق وحدة الرصد الميداني لمركز القدس 4318 انتهاك، ما يعادل 11 اعتداء كل يوم على مدار أيام العام.

وشملت الانتهاكات التي رصدها المركز “الحواجز الدائمة والطيارة، والاعتقالات التي تجري عليها، وسرقة أموال ومركبات مواطنين، وهجوم المستوطنين على ممتلكات المواطنين واتلافها.

الاستيطان

ولأن الاحتلال قائم على أساس سلب الأراضي، ينتهج سياسة التوسع الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين، فيعمل على مصادرة أراضيهم الخاصة وهدم منشآتهم، واقتلاعهم من أراضيهم.

ووفقا لرصد المركز للحالات المعلن عنها، فقد رصد هدم الاحتلال لأكثر من 200 منشأة في مختلف الضفة المحتلة بما فيها القدس، فيما أخطر الاحتلال أكثر من 170 منشأة لهدمها خلال عام 2018، بحجة “البناء دون ترخيص” وهي حجة يستخدمها الاحتلال لتبرير هدم منشآت الفلسطينيين.

وكذلك رصد المركز أكثر من 210 اعتداء استيطاني قام به الاحتلال أو مستوطنيه من خلال السيطرة على أراضي للفلسطينيين، واقامة معسكرات عليها أو بؤر استيطانية، أو اقتلاع أشجارهم أو قطعها، وشق الطرق لصالح المستوطنات خاصة في الضفة المحتلة.

وأشار المركز أن عدد الشهداء الذين ارتقوا منذ اعلان ترامب القدس عاصمة دولة الاحتلال في كانون الأول لعام 2017 وصل 361 شهيداً.