هجوم الكتروني من الخارج يشل اصدار كبريات الصحف الامريكية

تسبب هجوم إلكتروني، اليوم الاحد ، في اضطراب واسع لحركة طباعة وتوزيع عدة صحف أميركية مثل لوس أنجلوس تايمز وشيكاغو تريبيون وبالتيمور صن.

وذكرت صحيفة لوس انجلوس تايمز نقلا عن مصدر على معرفة بالوضع أن “الهجوم الإلكتروني مصدره خارج الولايات المتحدة فيما يبدو”.

واضافت أن ” الهجوم أدى إلى تأجيل توزيع نسخة امس السبت من صحف “ذا تايمز” و”تريبيون” و”صن” وصحف أخرى تصدر في لوس أنجلوس فيما تأثرت نسخ الصحف الصادرة بالساحل الغربي مثل نيويورك تايمز و وول ستريت جورنال ايضا بالهجوم”.

وتابعت أن ” الهجوم كان بسبب فايروس خبيث أضر بالأنظمة التي تستخدم لطباعة وإنتاج الصحف الامريكية في تلك المناطق وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي كيتي والدمان إنها ” تدرس الموقف” دون الادلاء بمزيد من التفاصيل .