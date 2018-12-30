“مجتهد”: ابن سلمان يتجاهل الاعتبار الديني ويقيم حفل الترفيه بمدائن صالح

تحدث المغرد الشهير “مجتهد”، عن سبب اختيار مهرجان “شتاء طنطورة” في محافظة العلا، التي تضم مدائن صالح الأثرية.

وقال “مجتهد” في تغريدة على حسابه عبر “تويتر”، إن “اختيار مدائن صالح مكانا لحفل هيئة الترفيه قرار اتخذه ابن سلمان؛ تنفيذا لاقتراح (ع. ر.)؛ لتحقيق هدفين”.

وبحسب “مجتهد”، فإن الهدفين هما “إسقاط هيبة الحديث الصحيح حول خطر الإقامة فيها، فضلا عن تنظيم الحفلات، والثاني هو تدمير ما بقي من الاحترام الشكلي لعلماء السلطة الذين لهم فتاوى بهذا المعنى”.

وفي تغريدة أخرى، قال “مجتهد”: “(ع. ر) ومعه (ت. ح)، وتحت مظلة ابن سلمان، يريدون تنفيذ توعية جماعية للشعب بإثبات (خرافة) الحديث الذي يحذر من أن الذي يقيم في هذه الديار سوف يصيبه ما أصاب قوم ثمود”.

وأضاف: “هم يقولون: ها نحن أقمنا الحفلات ولم يحصل شيء، فاتركوا عنكم هذه الخرافات!! وفي مجالسهم الخاصة يكررون كثيرا من ذلك”.

ووفقا لناشطين، فإن (ع.ر) الذي تحدث عنه “مجتهد” هو الكاتب الصحفي عبد الرحمن الراشد، فيما ذكروا أن (ت.ح) هو الكاتب تركي الحمد.

يشار إلى أن العديد من العلماء، بعضهم من هيئة كبار العلماء في السعودية، يرون حرمة الإقامة في مدائن صالح، فضلا عن إقامة حفلات فيها.

وكان علماء أفتوا بجواز دخول مدائن صالح لمدة قصيرة، من أجل “الاتعاظ” بما آلت إليه، بعدما “أهلك الله قومها بسبب ذنوبهم”.