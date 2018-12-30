عدد جديد من مجلة الإصلاح الثقافية الشهرية

صدر العدد الجديد ( عدد٩، المجلد السابع عشر، كانون أول ٢٠١٨ ) من مجلة الإصلاح، التي تصدر عن دار ” الاماني ” للنشر والتوزيع في قرية عرعرة- المثلث.

احتوى العدد على مواد أدبية وثقافية متنوعة المواضيع والأبواب، وحمل غلافه صورة ليارا أيوب فقيدة مجتمعنا العربي.

كلمة العدد ” العروى الوثقى ” التي يكتبها رئيس تحرير المجلة الأستاذ مفيد صيداوي، فتتناول قانون الولاء بالثقافة المقترح من وزيرة الثقافة ميري ريغف، الذي يحد من الابداع الثقافي، ومحاولة لوضع قيود على الفكر ، وتدعو للتصدي له بجميع الوسائل القانونية المشروعة.

ومن المساهمين في الكتابة للعدد المحامي سعيد نفاع، في مداخلة عن أدب السجون، والكاتب نبيل عودة في سؤال عن اللغة العربية هل تفقد مكانتها؟!، والأديب الناقد شاكر فريد حسن عن خيول نداء خوري، ود. محمد حبيب الله حول فاروق شوشة ولغتنا العربية في ذكرى مرور سنتين على وفاته، والشيخ غسان الحاج يحيى في متابعة نقدية عن معجم الشعراء في فلسطين للأديب محمد علي سعيد، ود. يحزقيل دافيد عن اهمية العربية لفهم العبرية، والكاتبة جميلة شحادة عن رسول الله خير قدوة لنا ، وعمر سعدي عن المجاهد عبد الله سالم أبو العبد، والأستاذ حسني بيادسة عن أعراس أيام زمان في باقة الغربية وزميلاتها في منطقة الشعراوية، وخالد عبد الهادي عن شاعرين يبحثان عن القدس.

اما الأديب عبد الرحيم الشيخ يوسف فيقدم جولات في بساتين بنت عدنان، والأستاذ سعود خليفة فيقدم وجبة من الحكم والأقوال المأثورة، والشاعر الكاتب حسين مهنا فيكتب عن الشهرة في زاويته الشهرية ” عين الهدهد “.

وفي مجال النصوص الشعرية والخواطر والقصص القصيرة فنقرأ للبروفيسور فاروق مواسي قصيدة في رثاء الأستاذ سليمان مجادلة، والكاتب مصطفى مرار في حكاية بعنوان ” أطفال الزابود “، وقصيدة ” أطلق صهيلك ” للشاعر احمد طه من كوكب أبو الهيجاء، وقصيدة متلازمة الفرح لعلاء زرعيني من طرعان الجليلية، وقصيدة ” مولد الهادي ” لمحمود ريان من شفاعمرو، وبرقيات عشق لا تعرف حدودًا لشهوتها لنداء دعاس مراد من كابول، وقصة قصيرة بعنوان ” إنه هناك .. تحت البلوطة ” للكاتب يوسف جمّال.

وضيف العدد البروفيسور أوريئل زوهر، وهو محاضر سابق في المسرح بالتخنيون، كاتب ومخرج مسرحي، حاوره الكاتب مفيد صيداوي.

وفي العدد أيضًا رسائل اخبارية ثقافية من باقة الغربية وتل أبيب وكفر ياسيف، بالاضافة إلى الزوايا: نافذة على الشعر العبري الحديث، ونافذة على الأدب العالمي، ورحيق الكتب وغير ذلك.

أما الغلاف الداخلي فهو لوحة بعنوان ” فورة لونية ” ، للفنانة خزيمة حامد عضو جمعية ابداع من مدينة الناصرة.