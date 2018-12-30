جورج قرداحي يعتبر الرئيس الأسد شخصية العرب لعام 2018 وحسن نصر الله شخصية لبنان/ فيديو

اختار الإعلامي اللبناني جورج قرداحي الرئيس السوري بشار الأسد شخصية العام 2018 عن العالم العربي ، وذلك ضمن برنامج حوار سياسي على قناة المنار .

وأوضح قرداحي أن السبب الرئيسي لاختياره الرئيس الأسد شخصية العام ، هو صموده ضد الحرب الكونية التي شنت على سوريا منذ عام 2011 ، وأثبت للعالم أجمعه أنه رجل من طينة أخرى .

وأضاف : ” لولا صمود الأسد ، كانت ذهبت سوريا ولبنان والأردن وجميع بلدات الخليج العربي ” .

وفي رده على سؤال حول شخصية العام عن لبنان ، أجاب قرداحي : ” يبقى السيد حسن نصرالله دون منازع ” .

وتشهد سوريا هذه الأيام عودة الدفء الى العلاقات العربية معها ، حيث بدأت بزيارة الرئيس السوداني عمر البشير إلى دمشق ولقائه بالرئيس بشار الأسد ، إلى جانب إعلان كل من الإمارات والبحرين عن اعادة افتتاح سفارتي البلدين في سوريا بعد انقطاع دام سنوات .