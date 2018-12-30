بعد فتح سفارتها.. الإمارات تدرس استئناف الرحلات الجوية لمطار دمشق

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، أنها تعمل على تقييم وضع مطار دمشق الدولي لتحديد إمكانية استئناف شركات الطيران رحلاتها إلى دمشق خلال الفترة المقبلة.

ونقلت صحيفة “البيان الاقتصادي” الإماراتية عن مدير عام الهيئة “سيف السويدي” أن “لجنة متخصصة تعمل حاليا على تقييم الوضع”، مشيرا إلى أنه “سيتم اتخاذ القرار المناسب بناء على تقرير اللجنة”.

وأضاف “السويدي” أن “أمن وسلامة المسافرين تأتي على رأس أولوياتنا، لذلك سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تتضمن سلامة المسافرين والطائرات”.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول في شركة “طيران الخليج” البحرينية أنه لا يوجد قرار حاليا بشأن استئناف رحلات الناقلة الوطنية إلى مطار دمشق الدولي.

ونقلت صحيفة “الأيام” البحرينية عن المصدر قوله: “لم يتخذ أي قرار لاستئناف الرحلات الجوية إلى مطار العاصمة السورية؛ لذلك لا يوجد أي تعليق حيال ذلك حاليا”.

وتأتي هذه الأنباء مع تصاعد التحركات العربية الساعية إلى تطبيع التعامل مع النظام السوري والرئيس بشار الأسد.

وكانت وزارة الخارجية البحرينية قد اعلنت امس الاول الجمعة استمرار العمل في سفارتها لدى سوريا، مؤكدة حرصها على استمرار العلاقات بين الجانبين.

وجاء إعلان البحرين بعد ساعات من إعادة الإمارات فتح سفارتها في العاصمة السورية دمشق، بعد إغلاق دام 7 سنوات، وفق مصدر رسمي.

وفي 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري، التقى الرئيس السوداني عمر البشير الرئيس السوري بشار الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أبدت الحكومة السوري ترحيبها بأي خطوة عربية باتجاه عودة السفارات إلى دمشق وتفعيل عملها من جديد، بعد سنوات من إغلاق عدد من سفارات الدول العربية بعد بدء الحرب في سوريا.