بعد طول غياب.. “أبو غالب” يعود الى بيع البليلة في “باب الحارة”

بعد غياب 11 عاماً وستة أجزاء، يعود الممثل السوري نزار أبو حجر إلى مسلسل “باب الحارة” بجزئه العاشر، ليستكمل تأدية شخصية “أبو غالب” بائع البليلة الشهير.

أبو حجر شارك في الأجزاء الثلاثة الأولى من العمل الشامي الشهير قبل أن يغيب بعدها، ورغم أنه صرح بعدم عودته إلى “باب الحارة” مهما كانت الإغراءات، إلا أنه وقع عقد عودته بشكل رسمي.

لأبو حجر الكثير من التجارب في مسلسلات البيئة الشامية، منها “أبو كامل، الخوالي، حمام القيشاني، الحصرم الشامي، أهل الراية، الدبور، رجال العز، الأميمي، طالع الفضة، طاحون الشر، زمن البرغوت، رجال الحارة، الغربال، طوق البنات، قناديل العشاق”.