اخماد حريق بمنطقة البربيطة الزراعية الوعرة في محافظة الطفيلة

تمكنت فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الطفيلة مساء أمس، من إخماد حريق شب في مساحات واسعة من الأعشاب الجافة ونبات القصيب في منطقة البربيطة بمساحة قدرت بحوالي 30 دونما، مع السيطرة على انتشاره ومنع امتداده الى باقي البساتين المحيطة، وفق مدير دفاع مدني الطفيلة المقدم أسامة الكسراوي.

وقال المقدم الكسراوي في بيان له، ان الحريق الذي شب بمنطقة البربيطة الزراعية والسياحية شمالي الطفيلة بحوالي 25 كيلومترا، أتى على مساحات واسعة من نبات القصيب والأعشاب المنتشرة على مجرى سيل البربيطة، وان التحقيقات جارية لتحديد المتسبب.

وبين ان عمليات الإطفاء استمرت لعدة ساعات حيث تُعرف المنطقة بوعورتها مع تعرضها سنويا لحرائق في نبات القصيب القريب من مزارع المواطنين التي تحتضن أصنافا متنوعة من الجوافة والزيتون والحمضيات وغيرها.

من جانب آخر قامت فرق الاطفاء في مركز دفاع مدني منطقة القادسية بإخماد حريق شب في غرفة في بلدة القادسية دون اصابات، جراء سقوط مدفأة تعمل على الكاز أثناء لعب الاطفال.