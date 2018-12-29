وفي الليلة الظلماء يُفتقد البدر.. احياء الذكرى الثانية عشرة لاستشهاد القائد صدام حسين/ فيديو

اصدرت اللجنة التحضيرية الدولية للاحتفاء بذكرى استشهاد القائد صدام حسين بياناً بمناسبة الذكرى الـ 12 لاستشهاده.

وفيما يلي نص البيان..

أيّها العراقيّون .. يا شعبنا وأهلنا ، وأهل كل شريف ماجد وماجدة في أمّتنا .. لقد عرفتم أخاكم وقائدكم مثلما يعرفه أهله ، لم يحن هامته للعُتاة الظالمين ، وبقي سيفاً وعلماً على ما يحب الخُلّص ويغيظ الظالمين .

أليس هكذا تريدون موقف أخيكم وابنكم وقائدكم ..؟! بلى هكذا .. يجب أن يكون صدام حسين وعلى هكذا وصف ينبغي أن تكون مواقفه ، ولو لم تكن مواقفه على هذا الوصف لا سمح الله ، لرفضته نفسه وعلى هذا ينبغي أن تكون مواقف من يتولّى قيادتكم ومن يكون علماً في الأمّة ، ومثلها بعد الله العزيز القدير.. ها أنا أقدّم نفسي فداءً فإذا أراد الرحمن هذا صعد بها إلى حيث يأمر سبحانه مع الصدّيقين والشهداء .

وإن أجّلَ قراره على وفق ما يرى فهو الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأنا ونحن إليه راجعون ، فصبراً جميلاً وبه المستعان على القوم الظالمين .

من رسالة الاب القائد صدام حسين التي وجهها الى الشعب العراقي العظيم والنشامى في قواتنا المسلحة المجاهدة والعراقيات الماجدات وابناء امتنا المجيدة والشجعان في مقاومتنا الباسلة بعد تصديق حكم الاعدام من قبل الرعاع .