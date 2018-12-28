روسيا تثير استغراب العالم جراء تمسكها "بحق" ابن سلمان في العرش السعودي وتحذر أمريكا من تغييره/ فيديو
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جرينتش+2 09:46
بعد الخمسين الله يعين.. وهذه هي الاطعمة المناسبة للمسنين

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