الست هيفاء وهبي زعلانه لان هناك “واحدة” تغار منها حد الموت

وجّهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رسالةً غامضةً إلى إحدى الشخصيات دون أن تذكر اسمها، تتهمها من خلالها بالغيرة منها وترويج الشائعات واختلاق القصص الوهمية.

وكتبت هيفاء، عبر “سناب شات”: “حرام في واحدة كل ما تشفلي صور جديدة بتنجلط وفجأة بتتذكر سيناريو جديد وقصص خيالية مريضة”.

وأضافت: “إيه تضربي أنتي واللي باعتك اللي موصيكي مع كل حفلة خبر ما أهبله اللي بعده مفكرك بيطلع بإيديك شيء”.

واختتمت: “روحي امسكيلك شي عكاز وادعي إنه الله يسامحك مع إني بشك”.

وكانت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي قد أشعلتْ حفل الكريسماس، الذي أحيته بأحد فنادق القاهرة، بإطلالة مُلفتة حيث ارتدتْ “جمبسوت” أسود لفت انتباه الحضور، وأبرز مفاتن جسدها بشكل واضح,وفق فوشيا.

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية، هيفاء وهبي، اعتادتْ إثارة الجدل بين الحين والآخر، بإطلالات جريئة، في أغلب حفلاتها، والمناسبات المختلفة التي تظهر فيها، حيث تُوجَّه لها سهام النّقد في كثير من الأحيان بسبب إطلالاتها.