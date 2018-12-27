ضبط مطلوب خطير واصابته بجراح بعدما اطلق النار على قوة أمنية

أصيب مطلوب مصنف بالخطير ومسجل بحقه خمسة طلبات في قضايا مخدرات وحمل السلاح أثناء مداهمته من قبل قوة أمنية للقبض عليه مساء امس الأربعاء، حيث بادر بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية مما دفع القوة للرد عليه.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام المقدم عامر السرطاوي في بيان اليوم، انه وعلى اثر متابعة البحث الجنائي لاحد المطلوبين المصنف بالخطير والمسجل بحقه خمسة طلبات في قضايا مخدرات وحمل السلاح والتهديد تم تحديد مكان تواجده حيث جرى مداهمته لإلقاء القبض عليه.

وأضاف الناطق الإعلامي، ان ذلك المطلوب بادر فور مشاهدة القوة بإطلاق عيارات نارية باتجاههم مما دفع القوة للرد عليه، وتمت السيطرة عليه وتبين إصابته واسعف للمستشفى وهو قيد العلاج كما تم ضبط سلاح ناري كان بحوزته .

واشار، الى ان ذلك الشخص المطلوب كان قد لاذ بالفرار قبل أيام عند مداهمته حيث القي القبض في حينها على شخصين كانا برفقته وضبط داخل مركبة تعود له على 33 كفا من مادة الحشيش المخدر إضافة إلى 30 ألف حبة مخدرة .