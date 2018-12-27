“خطيب مراتي” أول فيلم مصري يُعرض بنسختين.. الاولى ناطقة والثانية بلغة الاشارة

قررت الشركة المنتجة لفيلم “خطيب مراتى” عرضه تجاريا خلال شهر فبراير/ شباط القادم، الذى يعد الفيلم الأول الطويل للمخرج أحمد عفيفى وتأليفه أيضا.

وسيشهد العرض التجارى للفيلم، مفاجأة غير مسبوقة فى تاريخ السينما بالشرق الأوسط والعالم، حيث سيتم عرض نسختين من الفيلم فى الوقت نفسه، إحداهما ناطقة بطولة الفنانين أحمد سعد ومحمد كريم وريم البارودى وإيهاب فهمى، والوجه الجديد الفنانة التونسية إيمان العميرى وندى عادل وليلى حسين ووائل العونى والفنان الراحل محمد متولى ومى صالح ونهال عنبر ومحمد غنيم، ويشارك أيضا صفوت حسن وهو من ممثلى الصم.

والنسخة الأخرى من الفيلم بلغة الإشارة، أبطالها من الصم وضعاف السمع، هم: محمد طارق ومصطفى هاشم وهاجر جمال (مادونا) وسيلفيا سامى وأحمد رجال ودعاء السيد وأحمد جمال ومجدى محمد وفوزية على وسوزى سويلم وأسامة يوسف، ويشارك فى هذه النسخة من الممثلين المحترفين كل من ندى عادل وحسن حرب.

وسيتم عرض النسختين فى نفس الوقت فى قاعتين مختلفتين فى تجربة تحدث للمرة الأولى عالميا.