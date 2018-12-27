جامعة البلقاء التطبيقية تعلن نتائج الامتحان “الشامل” للدورة الشتوية (رابط الاسماء)

اعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الدكتور عبدالله سرور الزعبي، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة “الشامل” للدورة الشتوية 2018.

وقال الدكتور الزعبي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: ان نسبة النجاح بلغت 44ر62 بالمئة، ونجح 2331 من اصل 3733 طالبا وطالبة تقدموا للامتحان موزعين على 49 كلية جامعية “حكومية وخاصة وعسكرية ووكالة غوث” ضمن 106 تخصصات دراسية.

واضاف: ان عدد الطلبة المنتظمين بلغ 1798 طالبا وطالبة، نجح منهم 1280 بنسبة بلغت 19ر71 بالمئة، وعدد الطلبة المعيدين 1399 طالبا وطالبة، نجح منهم 709بنسبة 68ر50 بالمئة، وبلغ عدد الطلبة المتقدمين المستنفدين حقهم في الامتحان 273طالبا وطالبة، نجح منهم 97 طالبا وطالبة بنسبة 53ر35 بالمئة، وعدد المعيدين لغايات رفع المعدل 263 طالبا وطالبة، نجح منهم 245 بنسبة بلغت 16ر93 بالمئة.

واضاف ان الدورة الصيفية القادمة لامتحان الشامل ستكون مختلفة بشكل كامل عما يعقد عليه الامتحان الان، لأنه وحسب الخطط الجديدة، سيتم التركيز على المهارات المكتسبة في الامتحان القادم مع تخصيص ورقة نظرية للمعارف المكتسبة، وسيتم تشكيل لجان امتحان من ذوي الخبرة والاختصاص من جميع المجالات تكون مهمتها الاشراف على الامتحانات العملية وتقييم المهارات المكتسبة لكل طالب.

واشار الى ان الجامعة ستستمر الان في عقد هذا الامتحان بهذه الصورة لحين استكمال الفرص للطلبة الملتحقين على الخطط القديمة ولن يتم عقد دورات استثنائية بعد استنفاذ اي طالب حقه في التقدم للامتحان وسيسمح لهم فقط بالتقدم على الخطط الجديدة.

وعلى صعيد الجامعة، قال الزعبي انه وفقاً لاستراتيجية الجامعة 2017 – 2020 تم إقرار الموازنة للسنة الثانية على التوالي، دون عجز مالي هذا مع زيادة الإنفاق على البنية التحتية. واشار الى ان الجامعة ترفع اليوم شعار التعليم والتعلم من اجل التشغيل وتعمل على تمكين هذا الشعار من خلال الخطط الدراسية الجديدة التي تواكب احدث الخطط الدراسية في جامعات العالم خاصة مع قرب توطين تخصصات وبرامج عالمية في كليات جامعة البلقاء التطبيقية.

وبين ان الجامعة طورت نموذجٍاً في مجال التجسير والنفاذية ومنح الشهادات المهنية، بما يتناسب مع الإطار الوطني للمؤهلات لفتح الآفاق لطلبة الكليات الجامعية المتوسطة والمدارس المهنية ومراكز التدريب المهني بحيث يمكنهم الالتحاق بالجامعات في المسار الأكاديمي بواسطة التجسير والالتحاق بالمسار المهني في الجامعات التقنية.

كما بين ان البرنامج يمكن الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الثانوية العامة وخريجي المدارس المهنية الثانوية من الحصول على الدبلوم المهني الفني، بعد مزاولتهم العمل المهني الميداني لمدة اربع الى خمس سنوات بعد اجتياز امتحان تأهيلي يمكنهم من الالتحاق بالجامعات التقنية بعد سنة تحضيرية بالجامعات التقنية لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات تؤهلهم للحصول على درجة البكالوريوس المهنية.

واوضح انه بإمكان طلبة المسار الأكاديمي في الجامعات التقنية الانتقال إلى المسار المهني في أي سنة من سنوات الدراسة ويمكن للحاصلين على البكالوريوس المهني الالتحاق ببرامج الماجستير المهنية بعد الالتحاق بسوق العمل لمدة ثلاث الى خمس سنوات ويمكن للحاصلين على شهادة الماجستير الأكاديمية الالتحاق ببرنامج الدكتوراه المهنية مباشرة.

كما يسمح البرنامج الذي أعدته جامعة البلقاء التطبيقية بمعادلة جميع شهادات المراحل المهنية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الدرجات العلمية ذاتها ضمن الإطار الوطني للمؤهلات المعتمدة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بعد انجاز التشريعات اللازمة.

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