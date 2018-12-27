بعد خفض وتثبيت اسعار انبوبة الغاز.. جاء دور تنكة الكاز

قالت وزيرة الطاقة هالة زواتي إن تثبيت أسعار الكاز سيتم وفقاً للأسعار التي سيعلن عنها في شهر يناير/كانون الثاني 2019 حيث يتوقع انخفاض أسعار المشتقات النفطية محلياً.

وأضافت الوزيرة في توضيح من خلال تغريدة نشرتها اليوم الخميس، عبر حسابها الموثق على منصة تويتر “أن قرار تثبيت أسعار الكاز سيكون على أسعار شهر 1 والتي سيتم الإعلان عنها في بداية شهر 1، وحيث أن أسعار المشتقات النفطية شهدت انخفاضا عالميا خلال شهر 12، فسينعكس ذلك انخفاضا على الأسعار المحلية في شهر 1”.

وأضافت أن سعر الكاز سيتم “تخفيضه في الأشهر القادمة إن شهدت الأسعار انخفاضا آخر وتثبيتها في حال شهدت الأسعار ارتفاعا”.

وقرّر مجلس الوزراء خلال جلسة امس الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز تثبيت أسعار مادّة الكاز لمدّة 4 شهور اعتباراً من بداية شهر يناير/كانون الثاني المقبل وحتّى نهاية شهر ابريل لعام 2019.

وبحسب بيان صدر عن الرئاسة “تضمن القرار التأكيد على تخفيض السعر في حال تراجعت الأسعار العالميّة خلال هذه الفترة”.