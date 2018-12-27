الطراونة يعلن ان مجلس النواب سيتوسع في بنود قانون العفو العام لدى وصوله المجلس خلال يومين

قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إن مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام وأرسله إلى ديوان التشريع للتدقيق، وخلال يومين سيكون في مجلس النواب الذي هو صاحب الولاية فيه.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال لقاء مع الرزاز ، ان على الحكومة أخذ بعين الاعتبار في العفو المخالفات والغرامات وقروض الطلبة.

وأكد الطراونة أن المجلس سيتوسع في بنود العفو العام، مشيرا الى ان أولويات النواب التخفيف عن المواطنين، كما جاء في توجيهات جلالة الملك، وسنركز على التوسع بشمول مخالفات السير وقروض الطلبة والغرامات.

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