السعودية تكذّب تصريحات ترامب حول استعدادها لإعمار سوريا

رد مسؤول في سفارة السعودية لدى واشنطن، امس الأربعاء، على تصريحات ترامب بشأن تمويل الرياض لإعادة إعمار سوريا.

وقال المسؤول إن بلاده لم تتعهد بأي مخصصات جديدة لصالح إعادة إعمار سوريا.

ونقلت شبكة “سي إن بي سي” تصريح الدبلوماسي السعودي (لم تذكر هويته)، بعد يومين من تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن فيها تحمّل الرياض تكاليف إعادة إعمار سوريا بدلا من بلاده.

وأوضح المصدر أن المملكة لم تتعهد بأي حزمة مالية جديدة في هذا الإطار منذ أغسطس/ آب، في إشارة إلى إعلان واشنطن، آنذاك، عزم السعودية تقديم 100 مليون دولار لصالح مساعي تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وأضاف أن بلاده مساهم رئيسي في التحالف الدولي ضد التنظيم، وتنفذ ثاني أكبر عدد من الطلعات الجوية ضده في سوريا، فضلا عن تبرعها بملايين الدولارات لصالح جهود إغاثة المدنيين.

وكان ترامب غرّد الاثنين على تويتر قائلا: “وافقت المملكة العربية السعودية الآن على إنفاق الأموال اللازمة للمساعدة في إعادة إعمار سوريا بدلا من الولايات المتحدة”.

وأضاف: “أترون؟ أليس من الجيد أن تقوم الدول فاحشة الثراء بالمساعدة في إعادة إعمار جيرانها بدلا من دولة عظمى، الولايات المتحدة، التي تبعد 5 آلاف ميل.. شكرًا للسعودية”.

في المقابل، لم يصدر أي تعليق فوري من الرياض آنذاك بشأن تصريح الرئيس الأمريكي.

وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.