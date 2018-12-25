4.2 مليون لاجئ سوري يلبون نداء الوطن ويعودون إلى مدنهم هذا العام

أعلنت اللجنة العليا للإغاثة السورية، أن إجمالي عدد المواطنين السوريين العائدين إلى بلداتهم في جميع المحافظات السورية بعد تخليصها من الإرهاب بلغ 4 ملايين و200 ألف مواطن.

وذكرت اللجنة، أن عدد مراكز الإقامة المؤقتة بلغ 202 مركزًا حكومياً في المحافظات، يقطنها 65.245 ألف شخص، وتشكل الأسر الوافدة الموجودة في مراكز الإقامة ما يقارب 2.5% من عدد الأسر المهجرة بشكل عام في المحافظات، بينما يعيش الباقي إما في شقق مستأجرة أو مستضافين عند أقربائهم.

وبشأن المساعدات الإغاثية في المحافظات كافة أشارت اللجنة إلى أن إجمالي المساعدات المقدمة منذ بداية عام 2018 وحتى تاريخه بلغ أكثر من 3.639 ملايين سلة غذائية و819.587 ألف سلة صحية و202.695 ألف سلة مطبخ ومليون و431 ألفاً و655 بطانية و746.586 ألف فرشة بالتنسيق بين اللجان الفرعية للإغاثة في المحافظات ومنظمة الهلال الأحمر العربي السوري ومنظمات الأمم المتحدة.

وعن المشاريع المنفذة في إطار خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2018 أوضحت اللجنة أنه يتم العمل على ترميم المنازل المتضررة بالتعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع، مشيرة إلى أنه تم خلال العام 2018 العمل على تأهيل وصيانة 26 مركز إقامة مؤقتة وترميم 7.554 آلاف منزل متضرر جزئياً في المحافظات كافة استفاد منها نحو 37 ألف أسرة، وتم تأهيل أبنية غير منتهية الإكساء بحدود 1.107 مليون شقة هذا العام لاستخدامها كمراكز إقامة جماعية وتوريد وتركيب سلة الإيواء السريع وتأهيل مخابز في محافظات ريف دمشق وحمص.‎