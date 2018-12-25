ضبط مروجين للمخدرات واكتشاف ثلاثة اعتداءات على المناطق الحرجية بعجلون

ضبط قسم مكافحة المخدرات في مديرية شرطة محافظة عجلون اليوم الثلاثاء في مدينة كفرنجة مطلوبين اثنين، احدهما مروج للمخدرات وعليه حوالي 20 طلبا امنيا، والاخر عليه 5 طلبات امنية مختلفة.

وقال مصدر امني لوكالة الانباء الاردنية “بترا” انه تم تحويل الشخصين اللذين تم ضبطهما الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما .

كما ضبطت كوادر مديرية زراعة محافظة عجلون اليوم الثلاثاء اعتداءات على اشجار حرجية.

وقال مدير الزراعة المهندس رائد الشرمان انه واثناء تنفيذ جولات ميدانية رقابية مكثفة من قبل كوادر الحراج على عدد من المناطق الحرجية في المحافظة تم ضبط اعتداءات على الاشجار في منطقتي النزاز من اراضي عين جنا والصفرا .

واشار الى ان الاعتداءات اتت على حوالي 30 شجرة حرجية حيث تمت مصادرة الاحطاب ونقلها لمحطة حراج اشتفينا.