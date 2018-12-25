بعد السجائر المغشوشة وصلت خطيئة التزوير الى الطوابع الرسمية

قالت وزارة المالية إنها قد لاحقت مزوري آلات دمغ الطوابع، وضبطت مؤسسة غير مرخصة – تعمل داخل شقة سكنية – تقوم بالتلاعب في عدادات تعود إلى آلة دمغ الطوابع.

وقال مصدر في الوزارة إن هذه المؤسسة المزورة تعمل على زيادة رصيد الآلة لغاية 100 الف دينار دون وجه قانوني.

وأكد المصدر انه قد تمت مداهمة الشقة من لجنة تكونت من وزارة المالية والأجهزة الأمنية المختصة وهيئة مكافحة الفساد، وتم تحويل القضية للجهات القضائية المختصة.

واعدت وزارة المالية إجراءات لمتابعة التحقق من كافة الجوانب المحيطة بعمليات دمغ طوابع الواردات واستخداماتها وتحويل اي تجاوزارت على المال العام وكل من يرتبط او يساعد في هذه التجاوزات الى الجهات الامنية والقضائية .