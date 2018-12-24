بعد اندحار الارهاب..الطوائف المسيحية في سوريا تحتفل اليوم بكل اطمئنان بعيد الميلاد المجيد في سائر الكنائس/ صور
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جرينتش+2 01:50
موسكو ترى اهمية انخراط سيف الاسلام القذافي وانصاره بالعملية السياسية الليبية

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