باراك يعترف ان روحاني واردوغان والاسد اصبحوا لاعبين رئيسيين فيما يعجز نتنياهو عن القيام بدوره كرئيس للوزراء
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لعنة “كامب ديفد” تحول حفيدة قاهر اسرائيل “نسيم قلب الأسد” الى اسرائيلية

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