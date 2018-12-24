فساد الحكام.. سجن نواز شريف ٧ سنوات بجرم الكسب غير المشروع

قضت محكمة باكستانية لمكافحة الفساد، اليوم الاثنين، بسجن رئيس الوزراء السابق نواز شريف سبع سنوات بتهم الكسب غير المشروع التي يقول إن دوافعها سياسية.

وقالت قناة جيو الباكستانية الإخبارية، ان المحكمة خلصت إلى أن شريف الذي تولى رئاسة الوزراء ثلاث مرات لم يتمكن من إثبات مصدر الدخل الذي مكنه من امتلاك مصنع للصلب في السعودية.

وحكم على شريف في تموز الماضي بالسجن عشر سنوات من المحكمة ذاتها بتهم مرتبطة بشراء شقق فاخرة في لندن، وذلك بعد أن عزلته المحكمة العليا من السلطة، وأفرج عنه من السجن في أيلول الماضي بانتظار نتيجة الطعن بالحكم.