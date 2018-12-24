شبح الركود الاقتصادي الامريكي يكبد أغنياء العالم خسائر بمليارات الدولارات

تكبد أغنياء العالم، خلال عام 2018، خسائر كبيرة قُدرت بـ511 مليار دولار، وذلك على الرغم من المكاسب التي حققوها في بداية العام الجاري، والتي محيت نتيجة تعاقب عمليات البيع الجماعية التي شهدها السوق مؤخرًا.

وحسب تقرير نشرته وكالة «Bloomberg» الأمريكية، فإن التوترات التي تشهدها التجارة العالمية، واحتمالية تأثر الأسواق العالمية بالركود الأمريكي، أدى إلى تعرض 500 شخصية، تم تصنيفهم بالأغنى في العالم، حسب مؤشر «Bloomberg» للمليارديرات حول العالم، إلى تعرضهم لخسائر كبيرة، قدرت بمليارات الدولارات.

وتعتبر هذه الخسائر بمثابة تحولًا حادًا في إجمالي ثروات أغنياء العالم، والتي بلغت في بداية العام الجاري 5.6 تريليون دولار، ووصلت في نهاية العام إلى 4.7 تريليون دولار، لتمثل بذلك ثاني أكبر انخفاض سنوي منذ تدشين مؤشر «Bloomberg» عام 2012.

ولم ينجو مؤسس شركة «أمازون» للتجارة الإلكترونية، جيف بيزوس، والذي سجل أكبر أرباحًا خلال النصف الأول من عام 2018، من الخسارة، فبعد أن وصلت ثروته إلى 168 مليار دولار في سبتمبر الماضي، تعرض لخسائر قدرت بـ53 مليار دولار، لتبلغ ثروته في نهاية العام الجاري 115 مليار دولار.

أما مؤسس «فيسبوك»، مارك زوكربيرج، فيعتبر أسوأ حالًا من جيف بيزوس» حيث سجل أكبر خسائر منذ شهر يناير الماضي، ففي الوقت الذي تنتقل فيه شركته من أزمة إلى أخرى، تعرض مارك لخسائر كبيرة هذا العام، وصلت إلى 23 مليار دولار.

وأرجعت مديرة الاستثمار بمؤسسة «Northen Trust Wealth Management»، كاتي نيكسون، سبب هذه الخسائر إلى ارتفاع قلق المستثمرين، في الآونة الأخيرة بشكل كبير وغير مسبوق، مضيفة: «نحن لا نتوقع بالضرورة حدوث ركود اقتصادي، لكن يجب أن نضع في الاعتبار تأثير ما يحدث على النمو العالمي، خلال الفترة المقبل».