نقابة الصحفيين تستنكر زيارة صحفيين عرب لإسرائيل وتعتبرها انتهاكاً لشرف الكلمة

استنكرت نقابة الصحفيين الأردنيين، زيارة مجموعة من الصحفيين العرب الى اسرائيل، والاجتماع بمسؤولين بينهم رئيس كنيست دولة الاحتلال.

ورأت النقابة أن هذه الزيارة “تجاوز خطير لقواعد الشرف الصحفي وانقلاب على حملة تجريم التطبيع مع الاحتلال ورفض كل أشكاله، خصوصا مع تزايد وتيرة الاعتداءات التي يقوم بها الاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص وجرائمه عموما ضد الشعب العربي المناضل في الأراضي المحتلة”.

وأكدت النقابة أن “هذه الخطوة وإن كانت سلوكا فرديا مرفوضا ومدانا ولا يعكس بالتأكيد الموقف الجمعي للصحفيين العرب، إلا أن التعاطي مع هذه الزيارة لم يعكس حتى اللحظة الموقف المفترض للنقابات واتحادات الصحافة في الوطن العربي التي ينتمي إليها الصحفيون المشاركون في هذه الزيارة”، داعية نقابات الصحفيين العربية المعنية إلى “المسارعة باتخاذ إجراءات عقابية بحق الصحفيين المشاركين في الزيارة وإعلان أسمائهم لوضعهم على القائمة السوداء لمناصري جرائم الاحتلال الذي يحاول أن يستخدم هذه الزيارات لتحسين صورته أمام العالم، بعد اهتزازها جراء جرائمه ضد المدنيين العزل في الأراضي المحتلة”.

وتعيد نقابة الصحفيين الأردنيين “تأكيد التزامها المبدئي والمطلق برفض كافة أشكال التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي الغاصب والدعوة المستمرة إلى مقاطعته ، وكشف الوجه الحقيقي له”.