مؤرخ مصري يؤكد ان زيارة السادات للقدس ليست مفاجئة بل نتاج مؤامرة

اعتبر المؤرخ المصري محمد عفيفي أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أخرج عملية السلام بشكل مسرحي كبير للغاية.

وأضاف عفيفي: “ستدهش إسرائيل عندما تفاجأ بأنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم”، مؤكدا أن ذلك سبقته مفاوضات سرية وغير مباشرة شارك فيها ملك المغرب والرئيس الروماني نيقولاي تشاوتشيسكو وأطراف أخرى، وأنه تم الترتيب لإخراج عملية السلام بهذا الشكل المسرحي، وأن هذا ما استعجل السادات إلى إسرائيل.

وأضاف أن الخطيئة المشتركة التي ارتكبها الرئيس أنور السادات والقادة العرب، هي دخول الرئيس السادات مفاوضات السلام دون ظهير عربي، ومقاطعة الدول العربية لمصر بعد السلام، وهذا الخطأ الكبير أضعف العرب، مشيرا إلى أن الأنظمة العربية اعترفت بذلك.

وتابع أنه لو كان هناك تقارب بين العرب والسادات خلال مفاوضات السلام، لكانت هناك نتائج أفضل من الوضع الحالي.

وجاء تعليق عفيفي في إطار الذكرى المئوية الأولى لميلاد السادات، والتي تشغل هذه الأيام حيزا كبيرا من اهتمامات الإعلام المصري والعربي عموما.