كذب المنجمون ولو صدقوا.. أشهر الحظ لكل الأبراج في الـعام المقبل

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال العام الجديد وبات كل برج من الأبراج يملك فكرة وافية وشاملة عما يحمله له العام 2019. الأمور ستتبدل بالنسبة للغالبية الساحقة من الابراج ، بعض الابراج ستكون محظوظة للغاية وبعضها الاخر قد يعاني قليلاً. ولكن في كلتي الحالتين، سيكون هناك تقلبات في حياة الجميع. بعض الاشهر ستجلب الحظ والسعادة وبعضها لن يكون ممتعاً.

فما هي أشهر الحظ لكل برج من الابراج؟

الحمل – آذار – 19 نيسان

برج الحمل عليه أن ينتظر حتى فصل الربيع ليحصل على جرعة مضاعفة من الثقة بالنفس التي تجعله يشعر بانه يمكنه القيام بأي شيء. شهر نيسان هو الشهر الذي سيشكل علامة فارقة في حياة الحمل خلال العام الجديد وذلك لان الحظ سيكون حليفه في كل ما يقوم به كما ان البرج هذا سيكون في قمة نشاطته وحيويته.

الثور 20 نيسان – 20 أيار

الثور كان يشعر بانه مبدع للغاية خلال الفترة الماضية وخلال شهر أيلول سيتمكن من إستغلال هذا الإبداع حتى حدوده القصوى. هذا الشهر هو الفترة التي سيتمكن الثور من تحقيق النجاح وكل الأهداف التي حددها لنفسه من خلال إستغلاله المثالية لعقليته الإبداعية.

الجوزاء 21 أيار – 21 حزيران

أيار هو شهر الحظ للجوزاء ولكن الفترة الاخيرة منه هي قمة الحظ وذروته. ان كان الجوزاء يشعر بالضياع أو ان كان قد اختبر علاقة سيئة فإن الثلاثين من شهر أيار سيكون الخاتمة المثالية لشهر مثالي.

السرطان 22 حزيران – 22 تموز

السرطان من الابراج المحظوظة لان نصيبها من اشهر الحظ هو الضعف. شهران مثاليان للسرطان وهما تموز وأيلول. الشهران سيوفران للسرطان كل الفرص من اجل النجاح وتحقيق الاهداف والحصول على السعادة وذلك لانه سيشعر بالثقة والقوة.

الأسد 23 تموز – 22 آب

رغم أن موسم الاسد هو خلال الصيف ولكن في العام 2019 الحظ سيكون في بداية العام. شباط هو شهر الحظ للأسد، وخلال هذه الفترة طاقة البرج هذا الإبداعية ستكون في ذروتها وبالتالي هي أفضل فترة لإستغلال ما يحصل من اجل تحقيق الاهداف.

العذراء 23 آب – 22 أيلول

العذراء من الابراج الاوفر حظاً خلال العام الجديد وهذا البرج سيختبر أشهراً عديدة من الحظ الجيد ولكن الذروة ستكون في شهر أيلول. فهذا الشهر سيسمح للعذراء بإظهار كل مواهبه والتي سيتم ملاحظتها وتقديرها من قبل الاخرين ما سيعود بالكثير من الفائدة على العذراء.

الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول

الميزان عليه أن ينتظر حتى الربيع كي يستمتع بالحظ الوفير. شهر نيسان سيجلب الكثير من الحظ للميزان على كل الاصعدة وخصوصاً على الصعيد العاطفي. الشهر هذا سيكون شهر التناغم المثالي في كل العلاقات في حياة الميزان سواء المهنية أو العاطفية أو الاجتماعية. الفترة هذه مثالية للسعي خلف الاهداف المؤجلة.

العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني

حظ العقرب سيكون في نهاية الصيف. شهر آب هو الشهر الذي سيجلب الكثير من الحظ للعقرب خصوصاً الايام الاخيرة منه. خلال الفترة هذه العقرب سيتمكن من استغلال معارفه من اجل تحقيق أهداف كما انه سيشهد على نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة من حياته.

القوس 22 تشرين الثاني- 21 كانون الاول

الحظ الجيد للقوس قادم مع بداية العام. شهر كانون الثاني سيجلب الحلول لكل المشاكل التي يعاني منها هذا البرج. في الواقع الفترة هذه ستكون من الفترات التي لن تتكرر لان كل ما يريده القوس وكل ما يسعى اليه سيتمكن وأخيراً من الحصول عليه وبسهولة تامة.

الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني

الجدي حاله حال القوس، سيجد الحظ بانتظاره مع الشهر الاول من العام 2019. شهر كانون الثاني سيوفر للجدي حظاً وفيراً لدرجة ان اثاره ستمتد حتى الاشهر المقبلة أيضاً. سيكون هناك من الفرص ومن النجاحات ومن السعادة.

الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط

شهر شباط هو شهر الحظ للدلو. سيكون هناك الكثير من الوحي من العلاقات المتناغمة في حياة الدلو. هذا الهدوء سيحثه على تحقيق كل الاهداف المؤجلة كما انه سيجعله في حالة من السعادة.

الحوت 19 شباط – 20 آذار

الحوت حاله حال السرطان نصيبه شهرين من الحظ خلال العام 2019. شهر شباط سيجلب الحظ الوفير ولكن التاسع عشر من هذا الشهر سيكون يوماً مميزاً بالفعل لان بعض الاحلام التي لطالما اعتبرها البرج هذا صعبة التحقق ستصبح واقعاً ملموساً خلال ذلك اليوم. شهر تموز أيضاً من الاشهر التي ستجلب الحظ للحوت.