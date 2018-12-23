في ذكرى استشهاد والدها.. رغد صدام حسين تتمنى للعراقيين عيشاً كريماً ومستقبلاً زاهراً / فيديو

وجهت رغد ابنة رئيس العراق السابق صدام حسين، يوم امس السبت، رسالة بمناسبة الذكرى الـ12 على إستشهاد والدها.

وقالت في تسجيل صوتي لها على حسابها في “تويتر”: “أتمنى عليكم أيها العراقيون أن تتسع رؤيتنا لعراق أكثر أمنا واستقرارا مما عليه الأن”.

وأضافت، أنه بعد سقوط والدها “ضاعت كل القيم الإنسانية والأخلاقية ونشرت الأفكار الغريبة هنا وهناك ووصل الإنحراف إلى استغلال الدين كغطاء لتحقيق التوجهات المريضة لأحزاب كثيرة”.

وتابعت، “العراق مر بالكثير من الأزمات بسبب الاحتلال وعانى من التهجير والقتل والطائفية والاجتثاث وتردي كل أنواع الخدمات الإنسانية حتى أنه عانى من تدمير متعمد للبنى التحتية”.

وقالت أيضا إن “الجماعات الإرهابية المتطرفة وبكل مسمياتها نفذت ممارسات لا إنسانية ولا دينية في بلدنا وطمست الهوية العراقية ودمرت الحضارة وشوهت مرحلة بأكملها”.

اختتمت رغد صدام حسين رسالتها بالقول إن :”القادم أفضل وسنعمل على بناء عراق حر موحد ومتطور يوازي بمكانته البلدان المتقدمة”.