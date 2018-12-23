بينما ينشغل اردوغان بزعامته.. الاحتجاجات الشعبية تجتاح اسطنبول بسبب غلاء المعيشة

تظاهر آلاف الأتراك، امس السبت، في شوارع اسطنبول احتجاجا على غلاء المعيشة وارتفاع معدل التضخم في تركيا.

ووسط إجراءات أمنية مشددة رفع المتظاهرون لافتات تشير إلى تحرّك “السترات الصفراء” في فرنسا الذي انطلق كتظاهرة ضد ارتفاع أسعار المحروقات قبل أن يكتسب زخما ويتحول إلى احتجاجات ضد الحكومة، بحسبما أفادت وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة الفرنسية إن التظاهرة التي نظمتها “كونفدرالية نقابات موظّفي القطاع العام” شارك فيها أشخاص من مختلف المناطق التركية بما فيها محافظات أدرنة، وبورصة ويالوفا.

وهتف المتظاهرون “عمل، خبز، حرية” رافعين لافتات كُتب عليها “الأزمة لهم والشوارع لنا” و”حزيران” في إشارة إلى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها تركيا في يونيو 2013 ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي كان حينها رئيسا للوزراء، عندما انطلقت احتجاجا على مشروع بناء مركز تسوق في حديقة غيزي قرب ميدان تقسيم في وسط اسطنبول.

وتأتي تظاهرة امس السبت بعد نحو أسبوع من تظاهرة دعت إليها الكونفدرالية وشارك فيها الآلاف احتجاجا على غلاء المعيشة في دياربكر جنوب شرقي البلاد.

وتدهور الوضع الاقتصادي في تركيا في الأشهر الأخيرة بسبب تراجع قيمة الليرة التركية على خلفية توتر دبلوماسي مع واشنطن صيف 2018 ورفض الأسواق السياسات الاقتصادية لأنقرة، وبلغ التضخم في نوفمبر 21.62 بالمئة بالنسق السنوي متراجعا عن أعلى مستوى له منذ 15 عاما بعد أن بلغت نسبته في أكتوبر 25,24 بالمئة، وعلى الرغم من الإجراءات الحكومية يشعر السكان يوميا بارتفاع الأسعار.

ومنذ مطلع 2018 خسرت الليرة التركية نحو 22.5 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار، كذلك تباطأ نمو الاقتصاد التركي بنسبة 1.1 بالمئة في الفصل الثالث مقارنة بالفصل السابق، ما أثار المخاوف من حصول ركود اقتصادي.