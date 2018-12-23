باللهجة المغربية.. هاني شاكر وسميرة سعيد في دويتو جديد

كشف المطرب المصري ​هاني شاكر​، نقيب المهن الموسيقية، عن استعداده لتقديم دويتو غنائي مع المطربة المغربية ​”سميرة سعيد”​.

وأكد أن الأغنية سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وسيتم طرحها مع بداية العام الميلادي الجديد.

وقال “شاكر” إن الأغنية ستكون باللهجة المغربية، وستكون هدية للشعب المغربي باعتباره يقدّم لأول مرة دويتو مع المطربة “سميرة سعيد”.

وأكد أن “سميرة سعيد من الأصوات التي أحبها على المستوى الشخصي والفني”.

يذكر أن “شاكر” انتهى من تسجيل أغنيته بعنوان ” خلصت السنة دي “، التي سيطرحها لجمهوره قبل نهاية العام.