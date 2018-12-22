هيفاء وهبي تحيي حفلات اعياد الميلاد ورأس السنة في مصر/ فيديو

أحيت المطربة اللبنانية، هيفاء وهبي، حفلا غنائيا، مساء امس الجمعة، بمدينة الإسكندرية المصرية، احتفالا بأعياد الكريسماس ورأس السنة.

وغنت هيفاء وهبي في الحفل، عددا من أغانيها التي اشتهرت بها، ومنها “رجب” و”بوس الواوا” و”حوا” “وبابا فين”، وغيرها، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

وشاركت حسابات خاصة بمعجبي هيفاء وهبي على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصور من الحفل.

وتستعد هيفاء وهبي لإحياء حفل آخر بـ “الكريسماس”، في فندق “هيلتون” هليوبولس، غدا الأحد 23 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وتتراوح أسعاره من 3 إلى 5 آلاف جنيه.