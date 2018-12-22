نصائح ذهبية للمرأة الذكية حفاظاً على الحياة الزوجية

الزواج علاقة طويلة الأمد، ومهما كان الحب قوياً، فإن السنوات الطويلة تعطي فرصة لبعض الخلافات والمشاحنات التي يكون بعضها سخيفاً إلى حدّ الفكاهة.

هناك 5 معارك سخيفة شائعة بين الأزواج، تعرّفي إليها كي يمكنك تجنبها حفاظاً على سعادتك الزوجية.

1- عدم الرد بسرعة على الرسائل النصية

إحدى أكثر المشاكل السخيفة التي تحدث بين الأزواج تكمن في أن أحد الطرفين لم يرد بسرعة على الرسائل النصية التي أرسلها له شريكه.

والمفترض قبل البدء بمعركة إزاء هذا الأمر البسيط، هو أن تفكري في الأسباب التي منعته من الرد عليكِ، وأن تلتمسي له الأعذار، ومن المهم أيضاً التحدث عن هذا الأمر، والاتفاق بشأنه، لتجنّب التعرّض لهذا الخلاف السخيف.

2- الفوضى

سواء بسبب ضيق الوقت، أو لأي سبب آخر، قد يترك أحدكما المكان مخلّفاً فوضى، مثل الملابس المتناثرة، أو ترك أدوات الحلاقة في الحمام، أو أدوات التجميل في غرفة المعيشة، بسهولة تندلع الخلافات إزاء الفوضى التي يتعثر فيها أحدكما.

والأسهل هو وضع جدول تنظيم دوري، والاتفاق عليه حتى تتمكّنا من التعاون معاً للحفاظ على نظام المنزل، دون مشاكل.

3- التردد

عدم القدرة على اتخاذ قرار بسيط، مثل مشاهدة فيلم، أو اختيار مطعم، هو أمر طبيعي، وربما يكون غير مهم، لكنه يثير توتر الطرف الآخر، إلى حد يصل إلى العصبية، وتبدأ المعركة.

ولوضع حد لهذه المشكلة السخيفة عليكما التناوب في اتخاذ القرارات، ومحاولة التفكير في الاختيارات في وقت سابق، ومحاولة تحديد قراراتك قبل اللحظات الأخيرة.

4- من لديه ذاكرة أفضل

في خضم النقاش، قد يظهر خلاف على أحد التفاصيل، ربما يكون شيئاً بسيطاً وغير مهم، لكن الإصرار من الطرفين على رأيه يدخل النقاش في دائرة مفرغة، حيث أن الاعتماد على الذاكرة أمر غير مجدِ، ولا يمكن الاتكال عليه.

والحل هو تجاوز هذه التفاصيل البسيطة التي تعتمد على الذاكرة.

5- الطعام والمواد الغذائية

أحدكما نباتي، أو يتبع نظاماً غذائياً ما، فتحدث الخلافات بسبب شراء أو إعداد طعام غير مناسب له، والطبيعي أن يُراعى الشريك ونظامه الغذائي.