بعد حل المجلس التشريعي.. عباس المتهادن مع اسرائيل يعيد خلط الاوراق وتفجير الصراعات داخل البيت الفلسطيني
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جرينتش+2 10:25
نجل شارون يعترف ان والده ايقن ان احتلال غزة يفوق في كلفته الانسحاب منها

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