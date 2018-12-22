مبروك للبرميل.. وزير خارجية البحرين يفوز بلقب “عراب بيع القدس”

علّق نشطاء فلسطينيون لافتة في وسط مدينة غزة وصفوا فيها وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة بـ”عراب بيع القدس”، للتعبير عن رفضهم لتصريحاته الأخيرة بشأن اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكان الوزير البحريني أثار ردود فعل غاضبة، بتعليقه حول القرار الأسترالي بالاعتراف بما أسمته القدس الغربية عاصمة لدولة الاحتلال قبل أيام.

وقال وزير الخارجية البحريني، في تغريدة له على “تويتر”، إن “موقف أستراليا لا يمس بالمطالب الفلسطينية المشروعة وأولها القدس الشرقية عاصمة لفلسطين”.

وأضاف، أن القرار “لا يختلف مع المبادرة العربية للسلام، وأن الجامعة العربية سيدة العارفين” منتقدا بذلك إدانتها للإعلان الأسترالي.

وهاجم النشطاء تصريحات الوزير البحريني، معتبرين ذلك أنه اصطفافا إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي.